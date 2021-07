Prime medaglie azzurre a Tokyo | sono quelle di Vito Dell' Aquila e Luigi Samele

Advertising

Domani tutti svegli! Dopo la cerimonia inaugurale in palio le prime medaglie, FORZA #ITALIATEAM! ???? #Tokyo2020 - Scherma, ciclismo su strada, taekwondo, tiro con l'arco, tiro a segno, judo e pesi. A #Tokyo2020 si assegnano le prime medaglie - Che belle le Olimpiadi, belle sempre e comunque. E viva l'Italia. Grazie a Vito e Gigi per le prime medaglie azzurre

Un oro e un argento per l'Italia nel primo giorno di gare che valgono per il medagliere. A salire sul podio due atleti pugliesi. Vito Dell'Aquila, ventenne di Mesagne, in provincia di Brindisi, e ...... ero certo che avrei vinto": sono leparole di Vito Dell'Aquila, dopo aver vinto nel ... essere il primo qui in Giappone è un onore ma spero che arrivino tante altre. L'Italia lo merita ...Vito Dell'Aquila ha conquistato l'oro nel taekwondo, mentre Luigi Samele l'argento nella sciabola. Ecco chi sono i primi atleti azzurri saliti sul podio a Tokyo 2020 ...Medagliere Olimpiadi Tokyo 2020: classifica e ori sabato 24 luglio: Vito Dell'Aquila vince la prima medaglia d'oro per l'Italia, Luigi Samele è argento.