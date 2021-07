Perché Chiara Ferragni è in tendenza? Con Fedez sul jet privato scatena una incomprensibile polemica (Di sabato 24 luglio 2021) Chiara Ferragni arriva in Puglia con il suo jet privato e fa scoppiare la polemica su Twitter (ma Perché?). L’imprenditrice digitale è volata a Bari insieme a Fedez e alcuni amici, facendo infuriare il web. Chiara Ferragni e Fedez sul jet privato scatenano una noiosa polemica Personalmente trovo questa polemica tra le più noiose di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 24 luglio 2021)arriva in Puglia con il suo jete fa scoppiare lasu Twitter (ma?). L’imprenditrice digitale è volata a Bari insieme ae alcuni amici, facendo infuriare il web.sul jetno una noiosaPersonalmente trovo questatra le più noiose di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

voguefede : io davvero non capisco perchè sfogate le vostre frustrazione su Chiara Ferragni, Fedez e addirittura i loro figli.… - _dancingqveen : RT @zucamelo: Pandemia globale, governo di merda, ddl zan non ancora approvato e si mettono a fare polemica perchè chiara ferragni prende i… - stylesun__ : RT @zucamelo: Pandemia globale, governo di merda, ddl zan non ancora approvato e si mettono a fare polemica perchè chiara ferragni prende i… - KitemuoT : Se Chiara Ferragni può permettersi di andare in Puglia col Jet privato è perché ha un seguito che contribuisce a da… - Fedemighalii : RT @_SpaceJay___: La verità è che state attaccando chiara Ferragni perché vi sta sul culo perché tanto per farvelo sapere i politici, i can… -

