Oggi cortei in 80 città contro il "green pass, passaporto schiavitù": le adesioni nate sui Social

Al grido di «green pass schiavitù», si sono dati appuntamento Oggi alle 17,30 in almeno ottanta città italiane, dalla Val d'Aosta alla Sicilia, per manifestare contro le norme che rendono obbligatorio il certificato vaccinale in molte situazioni dal 5 agosto. Le manifestazioni sono state convocate attraverso Facebook e alcuni canali Telegram da gruppi che si dichiarano contro «il passaporto schiavitù e l'obbligo vaccinale». A quanto si apprende, dovrebbero essere previste manifestazioni a Roma, Genova, Firenze, nuovamente a Torino, a ...

