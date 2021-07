Nuovi allagamenti in Belgio, auto trascinate via dall'acqua (Di sabato 24 luglio 2021) In Belgio i temporali hanno causato Nuovi allagamenti. In particolare, nella provincia di Namur sono state evacuate alcune case a causa di un crollo, mentre a Dinant diverse auto sono state trascinate ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 24 luglio 2021) Ini temporali hanno causato. In particolare, nella provincia di Namur sono state evacuate alcune case a causa di un crollo, mentre a Dinant diversesono state...

