MonteCarlo toglie i primi i veli | torna il Turini di notte

Ritorno al passato per il Rally Monte-Carlo che, per l'edizione 2022, proporrà diverse novità interessanti tra cui la più inattesa è forse il ritorno del mitico crono delin notturna. Altra novità riguarderà la collocazione del parco assistenza, che abbandonerà Gap perre dopo tanti anni di assenza sul lungomare del Principato Monegasco.