La doppia partita di Berlusconi | partito unico e sogno Colle

(Di sabato 24 luglio 2021) Silvioha un. Anzi due. Uno più personale, andare il, come coronamento della sua carriera politica e forse anche un modo per ‘riabilitarsi’ dal cosiddetto ‘bunga bunga’ e dai vari processi che lo hanno sempre tormentato. L’altro, forse più di prospettiva per il centrodestra, è quello del. Il Cav, apprende l’Adnkronos, avrebbe confidato i suoi prossimi obiettivi a chi ha avuto modo di sentirlo e incontrarlo in questi giorni a Villa La Certosa, dove sta trascorrendo le vacanze estive. Raccontano che stavolta, al di là delle smentite e frenate di rito, faccia sul ...

Silvio Berlusconi ha un sogno. Anzi due. Uno più personale, andare il Colle, come coronamento della sua carriera politica e forse anche un modo per 'riabilitarsi' dal cosiddetto 'bunga bunga' e dai ...