Juve-Griezmann | nulla da fare | il francese in caso di addio vuole solo l’Atletico

(Di sabato 24 luglio 2021) Nei giorni scorsi è stato più volte accostato il nome di Antoineallantus come possibile sostituto di Cristiano Ronaldo, che sta riflettendo sulla possibilità di restare o meno a Torino. Il Barcellona con l’arrivo a parametro zero di Aguero e Depay ha necessità di sfoltire il reparto avanzato ed è pronto ad ascoltare L'articolo

Ultime Notizie dalla rete : Juve Griezmann

Nei suoi pensieri c'è un'altra squadra Secondo quanto riportato da Sport, Antoineavrebbe ... L'attaccante francese è stato accostato alla, ma rimane solo una mera ...... anche se il capitano della Nazionale Campione d'Europa deve ancora rifirmare con laper un ... proposto un bonus sulla rivendita CALCIOMERCATO JUVENTUS,RESTA LONTANO La Juventus mira a ...Calciomercato Juventus, no di Griezmann alla destinazione bianconera. Nei suoi pensieri c’è un’altra squadra Secondo quanto riportato da Sport, Antoine Griezmann avrebbe comunicato la sua decisione al ...Ronaldo torna ad allenarsi negli ultimi giorni di vacanza: il portoghese è atteso a Torino – . L’attesa in casa Juventus è tutta per Cristiano Ronaldo. Nel frattempo, però, CR7 si allena anche in vaca ...