Juve-Cesena 3-1 aspettando Ronaldo | “Torna e resta”

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 24 luglio 2021) “è stato convocato per il 26 luglio, tornerà e resterà con noi. Per il rinnovo di Dybala, è atteso nei prossimi giorni il suo procuratore qua a Torino, ci sarà un incontro e tutto si risolverà”. Così il vice presidente dellantus Pavel Nedved sul futuro di Cristianoe Paulo Dybala a margine dell’amichevole tra i bianconeri e il. “Allegri èto con fame di vittorie, con Chiellini parleremo dopo le vacanze per il rinnovo”, aggiunge Nedved. Laalla Continassa si è imposta per 3-1. Per i bianconeri, in campo con tanti giovani, a segno De Winter, McKennie e ...