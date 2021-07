Intervista al direttore generale dell’Aifa Magrini: “Sbaglia chi dice che per i giovani il vaccino non serve. Sono a rischio anche loro” (Di domenica 25 luglio 2021) Altre marche Sono in arrivo. Sanofi e poi Curevac: stanno lavorando per avere un vaccino di seconda generazione, più potente ed efficace Leggi su repubblica (Di domenica 25 luglio 2021) Altre marchein arrivo. Sanofi e poi Curevac: stanno lavorando per avere undi seconda generazione, più potente ed efficace

Advertising

ilgiornale : ?? Nuovo appuntamento con l'intervista al direttore @AugustoMinzolin. Dalla 'caduta' del Tribunale di Milano al… - IREISGufficiale : Ascolta l'intervista al Prof. Aldo Morrone, Direttore Scientifico del San Gallicano su Vaccini, Africa e Green Pass… - ferrua_notte : RT @RadioCapital_fm: .@LaStampa è stato l'unico giornale in #Italia che ha scelto di mettere in apertura #SardegnaInFiamme. Ospite di @andl… - MassimGiannini : RT @RadioCapital_fm: .@LaStampa è stato l'unico giornale in #Italia che ha scelto di mettere in apertura #SardegnaInFiamme. Ospite di @andl… - RadioCapital_fm : .@LaStampa è stato l'unico giornale in #Italia che ha scelto di mettere in apertura #SardegnaInFiamme. Ospite di… -

Ultime Notizie dalla rete : Intervista direttore L' ipocrisia delle Olimpiadi del politicamente corretto ... Kentaro Kobayashi , direttore della cerimonia di apertura, è stato costretto a dimettersi. Il ... Ne ha parlato in un'intervista ed è stato allontanato al pari del capo del comitato organizzativo, che ...

Marateale: Zampaglione, Ward, Marra e Papaleo alla serata inaugurale ...a cura di Alberto Barbera, direttore del "Festival di Venezia" e Beatrice Bulgari, presidente ... e poi largo ai giovani, con l'intervista a Luigi Piro per la presentazione app "Chech" e all'attrice ...

Intervista al direttore generale dell’Aifa Magrini: “Sbaglia chi dice che per i giovani il vaccino non ser... La Repubblica Fiorentina, novità su Vlahovic: parla Joe Barone Il dirigente dei viola: "Speriamo presto di arrivare ad un accordo con lui". Il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, in un'intervista ai microfoni del TGR Rai Toscana ha fatto luce sul fu ...

Giustizia, è finita una stagione: "Così sono caduti gli dei" Il direttore Augusto Minzolini affronta nell'intervista di oggi la "caduta" del Tribunale di Milano e spiega perchè è sempre più fondamentale riformare la giustizia. Sul tavolo anche le proteste dei n ...

... Kentaro Kobayashi ,della cerimonia di apertura, è stato costretto a dimettersi. Il ... Ne ha parlato in un'ed è stato allontanato al pari del capo del comitato organizzativo, che ......a cura di Alberto Barbera,del "Festival di Venezia" e Beatrice Bulgari, presidente ... e poi largo ai giovani, con l'a Luigi Piro per la presentazione app "Chech" e all'attrice ...Il dirigente dei viola: "Speriamo presto di arrivare ad un accordo con lui". Il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, in un'intervista ai microfoni del TGR Rai Toscana ha fatto luce sul fu ...Il direttore Augusto Minzolini affronta nell'intervista di oggi la "caduta" del Tribunale di Milano e spiega perchè è sempre più fondamentale riformare la giustizia. Sul tavolo anche le proteste dei n ...