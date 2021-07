Green pass, “in nuovo dl sì a visite ai parenti in ospedale” (Di sabato 24 luglio 2021) “All’articolo 4, lettera b del decreto appena varato dal governo con cui si norma l’uso del Green pass, è previsto per i parenti dei pazienti l’accesso alle sale d’attesa dei Pronto soccorso e ai reparti ospedalieri”. Lo precisano fonti del ministero della Salute. Oggi il presidente dei senatori di Italia Viva, Davide Faraone, e la presidente della Commissione Sanità a palazzo Madama, Annamaria Parente, hanno annunciano, in una nota, l’intenzione di scrivere una lettera al ministro della Salute Roberto Speranza. I senatori affermando di essere “al fianco del presidente di Salvagente Italia, Mirko Damasco, che da giorni è in sciopero della ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 24 luglio 2021) “All’articolo 4, lettera b del decreto appena varato dal governo con cui si norma l’uso del, è previsto per idei pazienti l’accesso alle sale d’attesa dei Pronto soccorso e ai reparti ospedalieri”. Lo precisano fonti del ministero della Salute. Oggi il presidente dei senatori di Italia Viva, Davide Faraone, e la presidente della Commissione Sanità a palazzo Madama, Annamaria Parente, hanno annunciano, in una nota, l’intenzione di scrivere una lettera al ministro della Salute Roberto Speranza. I senatori affermando di essere “al fianco del presidente di Salvagente Italia, Mirko Damasco, che da giorni è in sciopero della ...

Ultime Notizie dalla rete : Green pass Francia (ma non solo), ancora proteste contro il 'green pass' ll green pass ha fatto scattare ancora proteste in Francia . A Parigi, circa 18.000 persone (suddivise in almeno tre manifestazioni) hanno marciato "per la libertà", contro la certificazione verde Covid ...

Green pass, Paragone: "Protesta è vento nuovo, crescerà" "Non mi vaccino, sono free vax. Arrivare a vaccinazione utilizzando il certificato verde è vigliaccata in piena regola, perché allora non obbligo?" Green pass? "Sono assolutamente contrario al nuovo decreto Draghi. E ritengo che le parole del presidente del Consiglio sui vaccini siano un atto di vigliaccheria. Se come dice Draghi l'appello a non ...

Green Pass, manca un decreto per le esenzioni. Ecco come partirà dal 6 agosto Il Sole 24 ORE Gestori di palestre bocciano green pass: «È una semi chiusura, bastavano i protocolli» Gestori di palestre e piscine coperte bocciano il green pass, definendola una «semi chiusura». A rappresentare la posizione della categoria è Barbara Carli, delegata umbra dell'Anif (associazione nazi ...

Parigi, migliaia in piazza contro il Green Pass 24 luglio 2021Diverse migliaia di persone, divise in almeno tre diversi sit-in, hanno iniziato a manifestare a Parigi "per la libertà", contro il pass e la vaccinazione obbligato ...

