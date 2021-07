Golf femminile, Jeongeun Lee6 continua ad impressionare ad un round dal termine dell’Evian Championship 2021 (Di sabato 24 luglio 2021) Terzo round concluso in quel di Evian-les-Bains con Jeongeun Lee6 che inizia ad amministrare il cospicuo vantaggio costruito con lo straordinario secondo giro da -10. Oggi la Golfista sudcoreana si è accontentata di un normale -3, issandosi ad un complessivo -18 (195 colpi) che le porta in dotazione ben 5 colpi di margine sulla più immediata inseguitrice alle porte dell’ultimo e decisivo round dell’Evian Championship (montepremi 4,5 milioni di dollari). Inseguitrice che porta il nome dell’americana Yealimi Noh, che precede di una lunghezza la neozelandese Lydia Ko e la ... Leggi su oasport (Di sabato 24 luglio 2021) Terzoconcluso in quel di Evian-les-Bains conche inizia ad amministrare il cospicuo vantaggio costruito con lo straordinario secondo giro da -10. Oggi laista sudcoreana si è accontentata di un normale -3, issandosi ad un complessivo -18 (195 colpi) che le porta in dotazione ben 5 colpi di margine sulla più immediata inseguitrice alle porte dell’ultimo e decisivo(montepremi 4,5 milioni di dollari). Inseguitrice che porta il nome dell’americana Yealimi Noh, che precede di una lunghezza la neozelandese Lydia Ko e la ...

