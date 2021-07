G20 sul clima | accordo parziale Frenano India e Cina | flagellate dalle alluvioni

(Di sabato 24 luglio 2021) A Napoli si punta a mantenere sotto l'1,5 gradi l'aumento della temperatura globale di chiudere tutte le centrali a carbone entro il 2025. Obiettivi ambiziosi e onerosi per alcuni paesi

A Napoli si punta a mantenere sotto l'1,5 gradi l'aumento della temperatura globale di chiudere tutte le centrali a carbone entro il 2025. Obiettivi ambiziosi e onerosi per alcuni paesiAlpassa un documento condiviso da tutti i Paesi, però i punti caldi restano aperti: verranno affrontati al prossimo summit dei capi di Stato e di governo. Il Dragone gioca sporco: se a Bruxelles una ...Dopo quattro giorni di lavori, di cui due alla presenza dei Ministri dell’Ambiente dei Paesi del G20, si è concluso a Napoli il Summit Ambiente, Clima e Energia. Chiusi nelle stanze del Palazzo Reale ...“Bene il G20 ma ora sono prioritari i tempi: abbiamo solo dieci anni per attuare il massimo sforzo di decarbonizzazione e rimanere sotto gli 1.5°”, lo afferma in una nota… Leggi tutto ...