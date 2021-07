Covid: Vietnam, capitale Hanoi in lockdown per aumento casi (Di sabato 24 luglio 2021) Il Vietnam ha ordinato il lockdown per gli otto milioni di abitanti della capitale Hanoi, come ultimo tentativo di frenare un grave focolaio di coronavirus che ha già costretto un terzo del Paese a ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 24 luglio 2021) Ilha ordinato ilper gli otto milioni di abitanti della, come ultimo tentativo di frenare un grave focolaio di coronavirus che ha già costretto un terzo del Paese a ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Vietnam Covid: Vietnam, capitale Hanoi in lockdown per aumento casi Circa un terzo dei 100 milioni di abitanti in Vietnam è già soggetto a ordini di lockdown. Ma l'epidemia ha mostrato pochi segni di rallentamento, e Ho Chi Minh City, che ha registrato la maggior ...

