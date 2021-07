Budapest si tinge d'arcobaleno, migliaia sfidano Orban (Di sabato 24 luglio 2021) migliaia di persone hanno sfilato al Gay Pride di Budapest contro l'escalation omofoba del governo di Viktor Orban che a inizio mese ha introdotto una legge che vieta il tema dell'omosessualità nelle ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 24 luglio 2021)di persone hanno sfilato al Gay Pride dicontro l'escalation omofoba del governo di Viktorche a inizio mese ha introdotto una legge che vieta il tema dell'omosessualità nelle ...

Ultime Notizie dalla rete : Budapest tinge Budapest si tinge d'arcobaleno, migliaia sfidano Orban Non siamo più in epoca comunista, siamo in Ue e tutti dovrebbero poter vivere liberamente", ha detto Istvan, 27 anni, che ha partecipato alla marcia nel centro di Budapest con il suo ragazzo. .

Finta libertà nella Nazionale genuflessa ... così come il capitano olandese Wijnaldum domenica a Budapest indosserà quella con la scritta "One Love". Non solo, ma addirittura la stessa federazione europea tinge poi di arcobaleno il proprio ...

Non siamo più in epoca comunista, siamo in Ue e tutti dovrebbero poter vivere liberamente", ha detto Istvan, 27 anni, che ha partecipato alla marcia nel centro di Budapest con il suo ragazzo.