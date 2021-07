Atalanta | Djimsiti | «Inter e Juve per lo Scudetto Coppa Italia? Rammarico»

(Di sabato 24 luglio 2021) Beratfa la sua personale griglia di partenza per lo: ecco le dichiarazioni del difensore dell’Berat, difensore dell’, ha concesso un’vista al Corriere di Bergamo.– «restano le favorite, ma anche le altre squadre si sono rinforzate con cambi di mister e nuovi innesti. Vedremo durante il campionato, cercheremo di vincere una partita dopo l’altro. La Serie A ha attaccanti fortissimi, giocarci contro è uno stimolo per fare meglio. Il più tosto è senz’altro Lukaku». MUSSO ...

Advertising

Fantacalcio : Atalanta, Djimsiti: 'Auguro il meglio a Romero. Sul cambio modulo...' - Ftbnews24 : ??? #Dea #BergAMO #Atalanta #SerieA #UCL ?? - Dea_miaora : @luckymooon @itselee8 più o meno. Rispetto per Djimsiti e Palomino ma lo vedi subito che non sono tutto sto granché… - sportli26181512 : Atalanta, Djimsiti: 'Lukaku è il più tosto da marcare, auguro il meglio a Romero': 'La Serie A ha attaccanti fortis… - sportli26181512 : Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle squadre di Serie A: ATALANTA (3-4-2-1): MUSSO; Toloi, Romero, Dji… -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta Djimsiti

Commenta per primo 'La Serie A ha attaccanti fortissimi, giocarci contro è uno stimolo per fare meglio. Il più tosto è senz'altro Lukaku '. A parlare è il difensore dell', Berat, intervistato dal 'Corriere della Sera - Bergamo'. Uno dei temi d'attualità riguarda il compagno di reparto Romero , cercato con insistenza dal Tottenham: 'Non so se ...(3 - 4 - 2 - 1): MUSSO; Toloi, Romero,; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina, Malinovskyi; Zapata. All: Gasperini. Udinese - Juventus UDINESE (3 - 5 - 2): PADELLI; Becao, ...Il difensore dell'Atalanta Berat Djimsiti, in un'intervista ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo nuovo compagno di squadra Juan Musso ...Berat Djimsiti, difensore dell'Atalanta, ha rilasciato un'intervista al Corriere di Bergamo e si è soffermato anche sull'arrivo di Juan ...