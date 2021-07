Variante Delta dominante in 19 Paesi europei (Di venerdì 23 luglio 2021) La Variante Delta di Sars-CoV-2 “si sta diffondendo rapidamente in tutta Europa ed è ora diventata il ceppo dominante in gran parte della regione”, secondo nuovi dati di sorveglianza riferiti dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) Europa e dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie Ecdc, in una nota congiunta. “Tra il 28 giugno e l’11 luglio – segnalano gli esperti – la Variante Delta era dominante in 19 Paesi, la maggior parte dei 28 che hanno riportato informazioni di sequenziamento genetico sufficientemente complete”. Per questi 19 ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 23 luglio 2021) Ladi Sars-CoV-2 “si sta diffondendo rapidamente in tutta Europa ed è ora diventata il ceppoin gran parte della regione”, secondo nuovi dati di sorveglianza riferiti dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) Europa e dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie Ecdc, in una nota congiunta. “Tra il 28 giugno e l’11 luglio – segnalano gli esperti – laerain 19, la maggior parte dei 28 che hanno riportato informazioni di sequenziamento genetico sufficientemente complete”. Per questi 19 ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Due dosi di vaccino Pfizer o Astrazeneca proteggono anche dalla variante Delta del Sars-Cov-2, con solo una piccola… - lorepregliasco : I vaccini sembrano funzionare in modo eccellente anche sulla variante Delta - Agenzia_Ansa : Continua l'effetto Europei sul rialzo dei contagi a Roma, la variante Delta pesa per il 60% sui nuovi casi #ANSA - lalitapetila : Il pericoloso esperimento di Boris Johnson con la variante delta - blogfp : Ecdc-Oms, variante Delta è dominante in Europa -