(Di venerdì 23 luglio 2021) (Visited 195 times, 227 visits today) Notizie Simili: Autista del 118 picchiato davanti al Just Cavalli,… I 15 luoghi in Italia che ti fanno sentire… I 7 errori da evitare quando si va ...

Advertising

zazoomblog : Tenta di aggredire una donna e la minaccia con un coltello: arrestato a Olbia - #Tenta #aggredire #donna #minaccia - NewSicilia : Il giovane #extracomunitario è stato notato nel #centrostorico mentre infastidiva, insultava e tentava di aggredire… - TeleradioNews : S. Maria C.Vetere. Carcere, tensione alle stelle: detenuto tenta di aggredire medico e ferisce poliziotto - TeleradioNews : S. Maria C.Vetere. Carcere, tensione alle stelle: detenuto tenta di aggredire medico e ferisce poliziotto… - FF_AAediPolizia : RT @NOTONLYMARSHALL: S.MARIA CAPUA VETERE, TENSIONE NEL CARCERE: DETENUTO TENTA DI AGGREDIRE MEDICO E FERISCE POLIZIOTTO - -

Ultime Notizie dalla rete : Tenta aggredire

Gallura Oggi

...… I 15 luoghi in Italia che ti fanno sentire… I 7 errori da evitare quando si va in banca a… Ubriachi bloccano il bus e tentano diIl ragazzo ha preso con sé uno zainetto contenente una barra di metallo, due cacciaviti ed un coltello di cm 10 con lama di 4 cm e si è recato con lo scooter fino a Nepi pere "dare una ...La 20enne sarebbe stata affiancata e poi bloccata improvvisamente dall’uomo che ha messo la sua auto di traverso ed è sceso aggredendola in ...Attimi di paura in una pizzeria a Torino, lo scorso giovedì sera. Protagonista un 31enne rumeno, arrestato per tentata rapina.