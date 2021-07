Rudy Zerby e Gerry Scotti lanciano l’appello, il web risponde per le rime (Di venerdì 23 luglio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Rudy Zerbi e Gerry Scotti sono la coppia dell’estate, al loro appello social, il web risponde al volo: ecco come. Si torna a parlare della vera “coppia dell’estate”, ovvero i due giudici di Tu si que vales che proprio in questo periodo stanno registrando le nuove puntate dello show di Canale Cinque. Sulla pagine Instagram Leggi su youmovies (Di venerdì 23 luglio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.Zerbi esono la coppia dell’estate, al loro appello social, il webal volo: ecco come. Si torna a parlare della vera “coppia dell’estate”, ovvero i due giudici di Tu si que vales che proprio in questo periodo stanno registrando le nuove puntate dello show di Canale Cinque. Sulla pagine Instagram

Advertising

solasullabarca : ALCUNI DI VOI HA LA FOTO DI RUDY ZERBY CON LA CARTA SCRITTA STO VOLANDO PER FACORE ??? #IWBYSvideo - inutile_canzone : RT @genesi203: Rudy zerby che come l’anno scorso invita in finale Gaia perché quale modo migliore per chiudere in bellezza? Rudy ti capiamo… - genesi203 : Rudy zerby che come l’anno scorso invita in finale Gaia perché quale modo migliore per chiudere in bellezza? Rudy t… -