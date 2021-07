Regno Unito, vendite al dettaglio maggio sopra attese (Di venerdì 23 luglio 2021) (Teleborsa) – Rimbalzano e più del previsto le vendite al dettaglio in Regno Unito che secondo l’Office for National Statistics, nel mese di giugno, hanno segnato un incremento dello 0,5% su base mensile, dopo il -1,4% messo a segno a maggio. Il dato risulta superiore alle aspettative degli analisti che erano per un recupero più contenuto, ovvero dello 0,4%. Su base annua si registra una crescita del 9,7% ad un ritmo più limitato rispetto al balzo del +24,6% di maggio e contro il +9,6% del consensus. Le vendite al dettaglio core, che escludono i ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 23 luglio 2021) (Teleborsa) – Rimbalzano e più del previsto lealinche secondo l’Office for National Statistics, nel mese di giugno, hanno segnato un incremento dello 0,5% su base mensile, dopo il -1,4% messo a segno a. Il dato risulta superiore alle aspettative degli analisti che erano per un recupero più contenuto, ovvero dello 0,4%. Su base annua si registra una crescita del 9,7% ad un ritmo più limitato rispetto al balzo del +24,6% die contro il +9,6% del consensus. Lealcore, che escludono i ...

