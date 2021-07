Notizie della settimana: Elon Musk possiede Bitcoin, Ether e DOGE (Di venerdì 23 luglio 2021) Elon Musk ha ammesso che possiede personalmente Bitcoin, Ether e DOGEcoin, e anche Tesla e SpaceX detengono Bitcoin Musk discute di criptovaluta alla conferenza ‘The B Word’ Durante la recente conferenza Elon Musk ha parlato delle criptovalute in modo approfondito. Il boss di Tesla ha rivelato di possedere Bitcoin, Ether e DOGEcoin. Ed ha ammesso che possiede più Bitcoin che altre criptovalute. Ha rivelato inoltre che Tesla ... Leggi su coinlist.me (Di venerdì 23 luglio 2021)ha ammesso chepersonalmentecoin, e anche Tesla e SpaceX detengonodiscute di criptovaluta alla conferenza ‘The B Word’ Durante la recente conferenzaha parlato delle criptovalute in modo approfondito. Il boss di Tesla ha rivelato di possederecoin. Ed ha ammesso chepiùche altre criptovalute. Ha rivelato inoltre che Tesla ...

Advertising

Corriere : Il paradosso della prof: «Io, immunizzata e ora contagiata. Per la app sarei libera di uscire» - Agenzia_Ansa : Uomo ucciso in piazza a Voghera, parla la sorella della vittima: 'com'è uscito quel colpo?'. Il cognato: 'vogliamo… - Gazzetta_it : La prima pagina della #Gazzetta oggi ?? PARLA SKRINIAR: 'INTER, NESSUNO TE LO TOGLIE' Tutte le notizie ??… - Yon_Yonson71 : RT @mazzettam: Dopo aver colpito a morte Youns El Boussetaoui, #Adriatici non ha pensato di chiamare i soccorsi, ma di pararsi il culo tele… - AnnaritaNinni : RT @mazzettam: Dopo aver colpito a morte Youns El Boussetaoui, #Adriatici non ha pensato di chiamare i soccorsi, ma di pararsi il culo tele… -