Non ci sono prove che i vaccini a mRna possano avere «effetti sulle generazioni future» (Di venerdì 23 luglio 2021) Il 21 luglio 2021 la redazione di Facta ha ricevuto via WhatsApp la richiesta di verificare un video, pubblicato su Facebook il 13 luglio 2021, contenente uno spezzone di un’intervista al virologo francese Luc Montagnier pubblicata il 27 maggio 2021 dal sito France Soir. Il frammento a noi segnalato parte dal minuto 14:36.Ricordiamo che Luc Montagnier è stato insignito del premio Nobel per la medicina nel 2008, quale scopritore del virus Hiv insieme alla collega Françoise Barré-Sinoussi. Durante la pandemia, lo scienziato francese si è contraddistinto per alcune dichiarazioni scientificamente infondate, tese a ricondurre l’origine della Covid-19 al laboratorio di Wuhan e alla diffusione ... Leggi su facta.news (Di venerdì 23 luglio 2021) Il 21 luglio 2021 la redazione di Facta ha ricevuto via WhatsApp la richiesta di verificare un video, pubblicato su Facebook il 13 luglio 2021, contenente uno spezzone di un’intervista al virologo francese Luc Montagnier pubblicata il 27 maggio 2021 dal sito France Soir. Il frammento a noi segnalato parte dal minuto 14:36.Ricordiamo che Luc Montagnier è stato insignito del premio Nobel per la medicina nel 2008, quale scopritore del virus Hiv insieme alla collega Françoise Barré-Sinoussi. Durante la pandemia, lo scienziato francese si è contraddistinto per alcune dichiarazioni scientificamente infondate, tese a ricondurre l’origine della Covid-19 al laboratorio di Wuhan e alla diffusione ...

