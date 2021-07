Morta la mamma di Billy Costacurta | con l’auto è finita contro una cancellata

(Di venerdì 23 luglio 2021) Un gravissimo incidente d’auto per ladiche purtroppo èrendendo vani i soccorsi. Margherita Beccegato aveva 87 anni èa seguito di un incidente stradale nel varesotto. La madre disembra abbia perso illlo della sua macchina, sembra ci fosse lei alla guida nei pressi di Cavaria con Premezzo. E’ nel comune in provincia di Varese che ladell’ex difensore del Milano e della nazionale italiana ha trovato la morte sbattendola...

Ultime Notizie dalla rete : Morta mamma

Sulla vicendaMartina e papà Billy non hanno rilasciato alcuna dichiarazione pubblica, preferendo gestire privatamente la questione. Martina Colombari e Alessandro Costacurta, un amore solido ...Stando alle prime informazioni, ladel campione rossonero sarebbesul colpo.Martina Colombari e Billy Costacurta hanno avuto un terribile lutto in famiglia: è improvvisamente morta Margherita Beccegato, la mamma dell'ex calciatore. Sembra che l'ottantasettenne abbia ...La donna, probabilmente dopo un malore, ha avuto un incidente ed è morta sul colpo. Inutili gli immediati soccorsi per la ...