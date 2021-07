(Di venerdì 23 luglio 2021) Dal ritiro di San Gregorio Magno, le parole del presidente del Palermo, Dario, rilasciate in esclusiva ai microfoni di Mediagol.it. Di seguito le sue dichiarazioni tra passato e futuro del club rosa con ampio spazio per il Palermo 2021/2022

Advertising

Mediagol : Mirri: “Non mi sento un dirigente ma un innamorato. Il sogno dei tifosi è il mio” - Mediagol : Mirri: “Cessione Lucca? Non sono soddisfatto. Perso futuro bomber della Nazionale” -

Ultime Notizie dalla rete : Mirri Non

Come riportato da Benedetto Giardina sul Giornale di Sicilia, il presidente Darioe l'... La trattativa, però,è proprio in via di definizione anche perché la dirigenza rosa vorrebbe prima ...... fornendo loro un'opportunità che primac'era . "Con la sottoscrizione di questo importante ... grazie ai valori sani dello sport", ha detto il presidente del Palermo Dario. All'incontro, in ...Dario Mirri è arrivato a San Gregorio Magno, sede del ritiro pre-campionato del Palermo. Il numero uno rosanero, nel corso della giornata di ieri, ha assistito all’allenamento congiunto che la squadra ...Dario Mirri ha raggiunto la squadra a San Gregorio Magno: le dichiarazioni del presidente del Palermo ai microfoni di Mediagol.it ...