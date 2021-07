Megan Fox non beve più dopo i suoi commenti poco opportuni ai Golden Globes (Di venerdì 23 luglio 2021) dopo essersi divertita un po' troppo ai Golden Globes del 2009, Megan Fox ha deciso di non bere più alcolici e spiega i motivi di tale scelta. Megan Fox si è aperta su alcuni commenti scioccanti che ha fatto nel 2009 ai Golden Globes, un momento che l'ha indotta a rivalutare la sua relazione con l'alcool, decidendo di smettere di bere per migliorare la sua vita. L'attrice di Transformers ha rivelato durante un video per Who What Wear che ha deciso di smettere di bere proprio a causa della pessima figura fatta ai Golden ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 23 luglio 2021)essersi divertita un po' troppo aidel 2009,Fox ha deciso di non bere più alcolici e spiega i motivi di tale scelta.Fox si è aperta su alcuniscioccanti che ha fatto nel 2009 ai, un momento che l'ha indotta a rivalutare la sua relazione con l'alcool, decidendo di smettere di bere per migliorare la sua vita. L'attrice di Transformers ha rivelato durante un video per Who What Wear che ha deciso di smettere di bere proprio a causa della pessima figura fatta ai...

