Luca Argentero | italiani entusiasti per la splendida notizia | è un trionfo!

Advertising

tvzoomitalia : #Ascoltitv 22 luglio 2021: Luca Argentero davanti a Borsellino e alla Carrà. “Doc – Nelle tue mani” 13,1%, “Paolo B… - AndreaAAmato : #Ascoltitv 22 luglio 2021: Luca Argentero davanti a Borsellino e alla Carrà. “Doc – Nelle tue mani” 13,1%, “Paolo B… - GossipItalia3 : Doc – Nelle tue mani: arrivano altri due episodi della fiction di Luca Argentero oggi 22 luglio #gossipitalianews - MarcoPiastra : RT @SkylabStudios_: Nasce il nuovo sito turistico del Comune di Città della Pieve che si presenta al pubblico con tante novità innovative e… - mari_arena75 : Le polemiche le lascio a voi, io mi guardo Luca Argentero?? -

Ultime Notizie dalla rete : Luca Argentero

(Lorenzo Paguro) presta la propria voce nella versione italiana del film, insieme a Giacomo Gianniotti (Giacomo), Marina Massironi (Signora Marsigliese) e Saverio Raimondo (Ercole ...Doc Nelle tue mani: anticipazioni della puntata trasmessa in replica il 22 luglio Torna anche questa sera l'appuntamento con Doc - Nelle tue mani , la fiction che vedenei panni del protagonista. In attesa dei nuovi episodi, Rai 1 riporta infatti in scena le repliche che, ricordiamo, è possibile seguire non solo in Tv, su Rai 1. Sarà infatti possibile ...Una splendida notizia al risveglio per Luca Argentero ed i suoi compagni di viaggio che possono dirsi soddisfatti dei risultati ...Sarà la new entry di Doc 2 – Nelle tue mani, la popolare fiction Rai con protagonista Luca Argentero. Ma è già amatissima per aver interpretato l'adorabile Teresa Iorio de Il Paradiso delle Signore, u ...