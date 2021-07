Advertising

RedazioneLaNews : #Milano L'ex di Jessica Faoro (uccisa dal tranviere Garlaschi) sfigura nuova compagna: condannato a 5 anni - cidempoli : RT @EnfantProdige: @maldinapoli @AngiKappa @321serena Non si indignano neanche se la vittima è italiana com'è stato per Jessica Faoro,la fg… -

MilanoToday.it

Per aver sfigurato la sua compagna davanti ai figli piccoli è stato condannato a 5 anni. A deciderlo la gup di Milano Stefania Pepe. Protagonista l'ex fidanzato di Jessica Faoro, la 19enne uccisa a coltellate dal tranviere Alessandro Garlaschi per aver rifiutato le sue avances. Il giovane, di nazionalità italiana, come emerso dalle indagini, in passato aveva picchiato anche la vittima. È stato arrestato nella notte tra il 13 e il 14 dicembre 2020, a Rozzano, nel Milanese, e condannato a un anno di libertà vigilata a pena espiata.