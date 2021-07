La morsa jihadista stringe ancora il Mozambico

Leggi su panorama

(Di venerdì 23 luglio 2021) Non si placa la situazione in. Le forze ruandesi presenti nel Paese hanno ucciso almeno trenta miliziani jiahdisti nei pressi di Palma. A riferire la notizia è stata, nelle scorse ore, la Bbc. La medesima fonte ha sottolineato che circa mille soldati ruandesi siano arrivati in loco lo scorso 9 luglio, su richiesta dello stesso. Ricordiamo che, a fine giugno, la Comunità di sviluppo dell'Africa meridionale abbia anche approvato il dispiegamento di una forza militare nella provincia di Cabo Delgado, stanziando un budget di circa 12 milioni di dollari: una forza militare che punta ad aiutare le autorità locali ad arginare la sanguinosa ...