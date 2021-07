Incubo in spiaggia, 15enne trascinata in mare e violentata da uno sconosciuto (Di venerdì 23 luglio 2021) . Il terribile episodio si è consumato al largo di una spiaggia di Bournemouth, sulla costa meridionale dell’Inghilterra, dove la ragazzina stava trascorrendo la giornata in compagnia di alcune amiche coetanee. Con una scusa l’aggressore è riuscito ad allontanare la 15enne dalle amiche e a trascinarla in acqua dove sarebbe avvenuta l’aggressione sessuale. Una tranquilla giornata al mare con le amiche si è trasforma in un Incubo per unaragazzina britannica di appena 15 anni trascinata in acqua e violentata da uno sconosciuto davanti a una spiaggia del ... Leggi su limemagazine.eu (Di venerdì 23 luglio 2021) . Il terribile episodio si è consumato al largo di unadi Bournemouth, sulla costa meridionale dell’Inghilterra, dove la ragazzina stava trascorrendo la giornata in compagnia di alcune amiche coetanee. Con una scusa l’aggressore è riuscito ad allontanare ladalle amiche e a trascinarla in acqua dove sarebbe avvenuta l’aggressione sessuale. Una tranquilla giornata alcon le amiche si è trasforma in unper unaragazzina britannica di appena 15 anniin acqua eda unodavanti a unadel ...

