Incendio a Castel Giubileo: auto in fiamme (Di venerdì 23 luglio 2021) Una colonna di fumo nel cielo in via Castel Giubileo. A causarla l'Incendio di una vettura che ha preso fuoco mentre percorreva la strada in direzione Salaria - Grande Raccordo Anulare. Accortosi del ... Leggi su romatoday (Di venerdì 23 luglio 2021) Una colonna di fumo nel cielo in via. A causarla l'di una vettura che ha preso fuoco mentre percorreva la strada in direzione Salaria - Grande Raccordo Anulare. Accortosi del ...

Come sotto Nerone: Roma sta bruciando. Roghi ovunque e mezza città in fiamme Un incendio piuttosto vasto è divampato ieri a Castel San Pietro Romano, in zona Monti Prenestini. Le fiamme molto alte si sono propagate velocemente avvolgendo quasi le abitazioni che sono state ...

Come sotto Nerone: Roma sta bruciando. Roghi ovunque e mezza città in fiamme Con l’innalzamento delle temperature che hanno sfiorato ieri i 37°C, diversi sono stati gli incendi divampati in diverse zone della ...

