In pochi giorni 21 morti, mortalità all’80 per cento, nessuna cura. E’ un virus, ma non è il Covid (Di venerdì 23 luglio 2021) Se pensavamo di aver visto il peggio del peggio con il Covid, sbagliavamo. Scoperto un altro virus con un tasso di mortalità elevatissimo che ha già fatto 21 vittime. Il Ministero della Salute informa che nelle ultime ventiquattro ore i casi totali sono saliti di 5143 unità. Da ieri 17 morti. Totale persone vaccinate: L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 23 luglio 2021) Se pensavamo di aver visto il peggio del peggio con il, sbagliavamo. Scoperto un altrocon un tasso dielevatissimo che ha già fatto 21 vittime. Il Ministero della Salute informa che nelle ultime ventiquattro ore i casi totali sono saliti di 5143 unità. Da ieri 17. Totale persone vaccinate: L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

BentivogliMarco : I Ministri che minacciano le dimissioni contro una riforma che hanno votato(pochi giorni fa) mi ricordano una sigla… - antoguerrera : Perché l'Italia non riconosce i vaccini degli italiani in Regno Unito ???????? Storia e peripezie di un paradossale in… - SkyTG24 : Il presidente #Mattarella compie oggi 80 anni. A pochi giorni dal semestre bianco c’è chi spinge per un bis - djmisterpiu : Praticamente pochi giorni dietro fece l'incidente mio zio litto investito da una auto ,mandai la foto del pronto so… - GraVendemini : RT @BentivogliMarco: I Ministri che minacciano le dimissioni contro una riforma che hanno votato(pochi giorni fa) mi ricordano una sigla si… -