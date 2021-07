GdF di Roma | sequestra 6 | 6 milioni di mascherine e disposto sequestro di oltre 5 milioni di euro

(Di venerdì 23 luglio 2021) GdF dite 6,6digeneriche fornite alla Protezione Civile in luogo di quelle chirurgiche edi 5,8diMilitari del Comando Provinciale della GdF dihanno eseguito il decreto dipreventivo emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del locale Tribunale, su richiesta della Procura

Il provvedimento è scattato in seguito alle indagini, coordinate dalla Procura di Roma e condotte dal Nucleo di Polizia Economico - Finanziaria della Guardia di Finanza, in merito a due richieste di ...

23 luglio 2021 Le mascherine ordinate dalla Protezione Civile per far fronte alla prima fase dell'emergenza pandemica dovevano essere 'chirurgiche' ma quelle consegnate erano invece 'generiche': milita ...