Fedriga scettico sul Green Pass | ' Chi controlla? Il barista non è un bodyguard'

Advertising

globalistIT : - IlNomeDeve : @LegaSalvini Prima ero scettico, ma ora che me lo dice Fedriga -

Ultime Notizie dalla rete : Fedriga scettico

Globalist.it

E' una battaglia di tutti, non solo del singolo", spiega ancora, facendo un "appello ai cittadini perché è una battaglia che va condotta insieme". Per il governatore, non bisogna però "...'Si tratta di proposte che facciamo al Governo, in un'ottica di collaborazione istituzionale', assicura il presidente Massimiliano, anche 'alla luce dell'attuale contesto epidemiologico - ...Il presidente della Conferenza delle Regioni: "Io credo che in questo momento bisogna accompagnare il Paese. Vedo una tensione che mi preoccupa" ...Si cerca la mediazione sul nuovo decreto Covid che dovrebbe entrare in vigore lunedì modificando i parametri per il passaggio da un colore ...