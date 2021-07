Draghi duro su appelli a non vaccinarsi Salvini spiazzato | ira della Meloni

Advertising

MariaRitaDAdamo : RT @Mcclane272: L intervento duro di #Mattarella, ieri, dopo le sparate incostituzionali e terroristiche di #Draghi, è stato uno dei discor… - Venere781 : RT @SecolodItalia1: “Green pass” obbligatorio, la Meloni a muso duro contro Draghi: «Da lui parole di terrore» - vallant80 : RT @Mcclane272: L intervento duro di #Mattarella, ieri, dopo le sparate incostituzionali e terroristiche di #Draghi, è stato uno dei discor… - voltes48 : RT @SecolodItalia1: “Green pass” obbligatorio, la Meloni a muso duro contro Draghi: «Da lui parole di terrore» - fantaccini81 : se #draghi mi fa venire il cazzo duro ogni volta che parla in conf stampa il problema non è mio o suo. Il problema… -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi duro

'L'appello a non vaccinarsi è un appello a morire' la dichiarazione del Presidente del Consiglionel corso della conferenza stampa sul nuovo decreto, ha spiazzato la Lega. Salvini: 'Invitare alla prudenza non è invitare a morire'. Giorgia Meloni: 'Irragionevoli scelte del governo'Dopo l'annuncio del Premiersull'entrata in vigore del Green Pass obbligatario per svolgere ... Un messaggioche non lascia spazio alle interpretazioni. Tante sono le critiche che ha ...Sondaggi Tp. Oltre 7 italiani su 10 respingono l'ipotesi di nuove zone rosse e arancioni. Fiducia Draghi in calo. Fdi a un passo dalla Lega ..."Con il vaccino abbiamo visto che le conseguenze, per quanto riguarda ricoverati e morti, sono molto meno serie".