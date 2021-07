Desidero invecchiare davvero e vi spiego perché

Leggi su dilei

(Di venerdì 23 luglio 2021) Sono circondata da amiche che fanno fatica a pronunciare ad alta voce la loro età, per paura che gli altri le sentano, per paura di ammettere a loro stesse che il tempo trascorso ormai non tornerà indietro. Sono le stesse che si districano tra tubetti di tinta e creme antirughe per camuffare gli anni che avanzano inesorabilmente. E non sono le uniche, lo so. Mi basta dare uno sguardo ai social network, o sfogliare una qualsiasi rivista di gossip, per trovare in prima pagina star bellissime che sono orgogliose di non dimostrare gli anni che hanno, o altre che pur di non fare i conti con i loro anni, preferiscono ricorrere a interventi estetici più o meno invasivi. E lo so che la cosa più ...