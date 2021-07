Crescent | legale De Luca | non c’ era nessun elemento nuovo

Leggi su cronachesalerno

(Di venerdì 23 luglio 2021) “Non c’ era niente in questo processo. E’ nato male, e’ stato condotto in primo grado con grande maestria da un tribunale responsabile e colto. E poi c’e’ stato questo appello che, per la verita’, non ha portatofatto. Non ha accertato niente”. Cosi’ l’avvocato Paolo Carbone, che ha difeso Vincenzo Deinsieme all’avvocato Andrea Castaldo, ha commentato l’esito della sentenza d’ Appello relativa a presunte irregolarita’ sulla realizzazione del complesso architettonico. “C’e’ grande soddisfazione ma ci aspettavamo che questa Corte, molto attenta, avrebbe considerato tutti gli elementi che abbiamo ...