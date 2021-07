Covid, le notizie di oggi. Via libera al Decreto, dal 6 agosto obbligo di Green pass. LIVE (Di venerdì 23 luglio 2021) Scattano i nuovi parametri per i colori delle Regioni. Contano le ospedalizzazioni: con il 10% di intensive si passa in giallo. Figliuolo chiede i numeri dei non vaccinati. Dal 6 agosto obbligo Green pass sopra i 12 anni per locali al chiuso, eventi e sport. Esclusi per ora i trasporti. Speranza: scuola in presenza per tutti. Ancora stop discoteche Leggi su tg24.sky (Di venerdì 23 luglio 2021) Scattano i nuovi parametri per i colori delle Regioni. Contano le ospedalizzazioni: con il 10% di intensive sia in giallo. Figliuolo chiede i numeri dei non vaccinati. Dal 6sopra i 12 anni per locali al chiuso, eventi e sport. Esclusi per ora i trasporti. Speranza: scuola in presenza per tutti. Ancora stop discoteche

Ultime Notizie dalla rete : Covid notizie Covid Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 22 luglio Le news su contagi, ricoveri e morti e le ultime notizie su vaccini e variante Delta nel giorno della decisione su green pass e parametri per la zona gialla Il bollettino Covid Italia di oggi, ...

Covid Italia, 5.057 contagi e 15 morti: bollettino 22 luglio In Campania sono 12 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, mentre sono 184 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza. VENETO - Sono 819 i nuovi contagi di coronavirus in Veneto ...

Coronavirus, ultime notizie. Figliuolo: Per la scuola in presenza obiettivo 60% alunni vaccinati Il Sole 24 ORE Giappone: l’azzardo olimpico Come abbiamo ricordato lo scorso mese, quelle di “Tokyo 2020” (ad oggi “Tokyo 2021”), sono state le prime Olimpiadi ad essere state posticipate di un anno a causa della pandemia di coronavirus e inizi ...

In Friuli GV tornano a volare le prenotazioni del vaccino anti-Covid: seimila in poche ore Fino a qualche giorno fa era una speranza, rilanciata dagli appelli, dai testimonial, quasi dalle “preghiere” rivolte agli indecisi. Ora, per fortuna, è una ...

