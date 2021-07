Covid, l'autoisolamento getta il Regno Unito nel caos 'pingdemic': scaffali vuoti e aziende in allarme (Di venerdì 23 luglio 2021) Nel Regno Unito, milioni in autoisolamento per Covid e rischio caos: scaffali dei negozi vuoti e aziende in allarme. I supermercati in Gran Bretagna sono sempre più in difficoltà nel mantenere gli scaffali completamente riforniti, perché migliaia di lavoratori sono costretti ad isolarsi dopo essere entrati in contatto con soggetti positivi al Covid. L’allarme è stato lanciato dai rappresentanti del settore vendite al dettaglio, come riferisce il Guardian. La crisi del personale, ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 23 luglio 2021) Nel, milioni inpere rischiodei negoziin. I supermercati in Gran Bretagna sono sempre più in difficoltà nel mantenere glicompletamente riforniti, perché migliaia di lavoratori sono costretti ad isolarsi dopo essere entrati in contatto con soggetti positivi al. L’è stato lanciato dai rappresentanti del settore vendite al dettaglio, come riferisce il Guardian. La crisi del personale, ...

