Covid, l’appello del sindaco di Telese ai giovani: “Contiamo su di voi” (Di venerdì 23 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa di Giovanni Caporaso sindaco di Telese Terme. “Cari concittadini, le parole del nostro Presidente del Consiglio ancora risuonano nella mia mente: “Senza vaccini si chiude tutto” ha detto Draghi, aggiungendo che l’appello a non vaccinarsi è un appello a morire. Vi confesso di essere preoccupato. Anche nella nostra città stiamo registrando un graduale aumento dei contagi. L’Oms ci ha spiegato che le varianti del coronavirus stanno vincendo la corsa contro i vaccini a causa di un numero non ancora sufficiente di vaccinati e dei comportamenti non corretti da parte di molti. ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 23 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa di Giovanni CaporasodiTerme. “Cari concittadini, le parole del nostro Presidente del Consiglio ancora risuonano nella mia mente: “Senza vaccini si chiude tutto” ha detto Draghi, aggiungendo chea non vaccinarsi è un appello a morire. Vi confesso di essere preoccupato. Anche nella nostra città stiamo registrando un graduale aumento dei contagi. L’Oms ci ha spiegato che le varianti del coronavirus stanno vincendo la corsa contro i vaccini a causa di un numero non ancora sufficiente di vaccinati e dei comportamenti non corretti da parte di molti. ...

