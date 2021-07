Arredo bagno: i suggerimenti fondamentali (Di venerdì 23 luglio 2021) Il bagno, la zona più intima della casa, grande o piccolo che sia, merita cura e dedizione. Nella scelta dell’arredamento nulla può essere lasciato al caso, ma tutto deve armonizzarsi seguendo uno stile che rispecchi i tuoi gusti e sia coerente in tutti gli angoli della tua dimora. Basteranno piccoli accorgimenti e accessori giusti per ricreare un vero e proprio effetto spa. Perché è importante la scelta degli accessori giusti Destreggiarsi ogni mattina in un bagno mal organizzato, quando il sonno è ancora un velo pesante sugli occhi e la tazzina di caffè è ancora vuota, non è certo un’esperienza piacevole, ma grazie ad alcune soluzioni anche questa zona ... Leggi su tpi (Di venerdì 23 luglio 2021) Il, la zona più intima della casa, grande o piccolo che sia, merita cura e dedizione. Nella scelta dell’arredamento nulla può essere lasciato al caso, ma tutto deve armonizzarsi seguendo uno stile che rispecchi i tuoi gusti e sia coerente in tutti gli angoli della tua dimora. Basteranno piccoli accorgimenti e accessori giusti per ricreare un vero e proprio effetto spa. Perché è importante la scelta degli accessori giusti Destreggiarsi ogni mattina in unmal organizzato, quando il sonno è ancora un velo pesante sugli occhi e la tazzina di caffè è ancora vuota, non è certo un’esperienza piacevole, ma grazie ad alcune soluzioni anche questa zona ...

