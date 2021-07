Ariano Irpino | violenza sessuale su minori | in manette un uomo di 53 anni

(Di venerdì 23 luglio 2021) Finisce inun 53enne dipersu una bambina di 11. A denunciare l’ci ha pensato la moglie. Il caso dinella provincia di Avellino (via Pixabay)La moglie lo denuncia a sorpresa ed la Polizia arresta undi 53. Infatti la consorte del 53enne ha riportato alle forze dell’ordine alcuni abusi sessuali nei confronti della figlia di 11. Ad emettere l’ordinanza di custodia cautelare ci ha pensato il gip di Benevento su richiesta della Procura ...

ottopagine : Violenza sessuale ai danni di una bambina, arrestato un uomo di Ariano Irpino #ArianoIrpino - Today_it : Abusi sessuali sulla figlioletta della moglie: patrigno in manette - bassairpinia : ARIANO IRPINO. Violenza sessuale ai danni di una bambina, in carcere 53enne - - cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie Violenza sessuale su #Minori: arrestato un 53enne di Ariano Irpino -… - anteprima24 : ** Violenza sessuale ai danni di una 11enne: arrestato un 53enne di Ariano Irpino ** -

Ultime Notizie dalla rete : Ariano Irpino

Una lettera lasciata sul letto per svelare l'orrore. L'ha scritta una bambina di 11 anni, vittima di violenze compiute dal patrigno. Un 53enne di, ora raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Benevento. Le indagini sono state avviate a seguito della denuncia presentata il 25 giugno dalla moglie ...di112 presso il Centro Vaccinale di Montemarano 1.031 presso il Centro Vaccinale di Avellino 194 presso il Centro Vaccinale di Montoro 202 presso il Centro Vaccinale di Solofra 165 ...Abusi sessuali nei confronti di una bambina di 11 anni: arrestato 53enne di Ariano Irpino. Lo scorso 25 giugno, la moglie dell’uomo – madre della bimba avuta da una precedente relazione – si è recata ...Una lettera lasciata sul letto per svelare l'orrore. L'ha scritta una bambina di 11 anni, vittima di violenze compiute dal patrigno. Un 53enne di Ariano Irpino, ora raggiunto ...