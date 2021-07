Amici, paura per un ex ballerino: ecco cosa è successo (Di venerdì 23 luglio 2021) Ricordate Santo Giuliano, ballerino di “Amici” (è arrivato secondo nell’edizione 2014 dopo a Salvatore Angelucci) ed “X Factor”? Purtroppo se ne sta parlando in queste ore per una tremenda disavventura che gli è capitata. Ora vi raccontiamo. Il post di Santo su Instagram L’ex ballerino di “Amici” di Maria De Filippi oggi è un professionista e si trovava a Dubai per lavoro. Purtroppo ha dovuto essere ricoverato per una miocaridite ed un arresto cardiaco. Il suo cuore si è fermato per un secondo, ha raccontato lui su Instagram. E’ “morto per un secondo”. Ciò è accaduto cinque giorni dopo la somministrazione della prima dose ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 23 luglio 2021) Ricordate Santo Giuliano,di “” (è arrivato secondo nell’edizione 2014 dopo a Salvatore Angelucci) ed “X Factor”? Purtroppo se ne sta parlando in queste ore per una tremenda disavventura che gli è capitata. Ora vi raccontiamo. Il post di Santo su Instagram L’exdi “” di Maria De Filippi oggi è un professionista e si trovava a Dubai per lavoro. Purtroppo ha dovuto essere ricoverato per una miocaridite ed un arresto cardiaco. Il suo cuore si è fermato per un secondo, ha raccontato lui su Instagram. E’ “morto per un secondo”. Ciò è accaduto cinque giorni dopo la somministrazione della prima dose ...

