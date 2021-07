“Voleva comprarsi il costume | mi ha prosciugato il conto” | la denuncia di un 35enne che ha prestato il suo bancomat a una ballerina di lap dance

(Di giovedì 22 luglio 2021) “un, mi hail”. Undi Piacenza ha riassunto così, con estrema sintesi, la disavventura che gli è capitata con unadi lape finita ora al centro di un processo in tribunale. La storia arriva dal capoluogo emiliano e a riferirla è il quotidiano Libertà: i fatti sono avvenuti nel 2017 ma sono tornati alla ribalta proprio per via del processo in corso. L’uomo ha infattito la truffa subita e davanti al giudice ha ricostruito l’accaduto: all’epoca aveva fatto conoscenza ...

