(Di giovedì 22 luglio 2021) Agli atti dell’inchiesta sull’omicidio del 39enne di origini marocchine Youns El Boussettaoui c’è un, ripreso da una telecamera di sorveglianza presente in Piazza Meardi, in cui l’uomo avvicinaleghista Massimoe, dopo una breve discussione, locon un. Le immagini mostranoLega cadere a terra e subito dopo lo si vede rialzarsi ed essere avvicinato da un paio di persone. Dalnon è chiaro, invece, il momento in cuiimpugna l’arma e ...

ilconteamar : RT @Libero_official: #Voghera agli atti anche il video delle telecamere di sorveglianza che riprendono l'assessore steso con un pugno dal 3… - MysteryFaith424 : RT @Libero_official: #Voghera agli atti anche il video delle telecamere di sorveglianza che riprendono l'assessore steso con un pugno dal 3… - Libero_official : #Voghera agli atti anche il video delle telecamere di sorveglianza che riprendono l'assessore steso con un pugno da… - infoitinterno : Voghera, spunta un video della lite: la vittima colpisce l’assessore Adriatici con un pugno – Il video - ankerachele : RT @Phil_di_Fer: ...non è che alla fine spunta la pista anarchica? #Voghera -

Ultime Notizie dalla rete : Voghera spunta

Agli atti dell'inchiesta sull' omicidio del 39enne di origini marocchine Youns El Boussettaoui c'è un video, ripreso da una telecamera di sorveglianza presente in Piazza Meardi, in cui l'uomo avvicina ...Marocchino ucciso a, da un video la verità su come è stato ucciso. Agli atti dell'inchiesta sull'omicidio del 39enne Youns El Boussettaoui c'è un filmato, ripreso da una telecamera di sorveglianza, in cui l'...Marocchino ucciso a Voghera, da un video la verità su come è stato ucciso. Agli atti dell'inchiesta sull'omicidio del 39enne Youns El Boussettaoui c'è ...Dal video non è chiaro, invece, il momento in cui Adriatici impugna l’arma e viene esploso il colpo mortale verso Youns El Boussettaoui. Domani l’assessore Adriatici comparirà davanti al gip. Nelle im ...