Venezia, idea Caldara: contatti col Milan (Di giovedì 22 luglio 2021) Il Venezia pensa in grande e spera di regalare a Mister Zanetti un rinforzo di lusso in difesa. Secondo quanto riportato da Sky Sport gli arancioneroverdi hanno fatto un primo tentativo con il Milan, che detiene la proprietà del cartellino di Mattia Caldara, in prestito all’Atalanta nella scorsa stagione. Nei prossimi giorni il club neopromosso avrà altri contatti con i rossoneri e con l’agente del calciatore che oggi ha dichiarato di aver ricevuto varie offerte per il suo assistito. Per Caldara, 27 anni, solo 9 presenze nella scorsa stagione tra campionato e coppe. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 22 luglio 2021) Ilpensa in grande e spera di regalare a Mister Zanetti un rinforzo di lusso in difesa. Secondo quanto riportato da Sky Sport gli arancioneroverdi hanno fatto un primo tentativo con il, che detiene la proprietà del cartellino di Mattia, in prestito all’Atalanta nella scorsa stagione. Nei prossimi giorni il club neopromosso avrà altricon i rossoneri e con l’agente del calciatore che oggi ha dichiarato di aver ricevuto varie offerte per il suo assistito. Per, 27 anni, solo 9 presenze nella scorsa stagione tra campionato e coppe. SportFace.

