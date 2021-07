Vaccini, Salvini risponde a Draghi: “Germania e Gran Bretagna invitano a morire?” (Di giovedì 22 luglio 2021) “Comunità scientifiche e governi, come quelli di Germania e Gran Bretagna, che invitano alla prudenza sui Vaccini per i minorenni, invitano forse a morire?”. risponde così il leader della Lega, Matteo Salvini, al presidente del Consiglio Mario Draghi che, nel corso della conferenza stampa odierna in cui ha presentato le nuove misure anti-Covid, aveva detto che qualunque “appello a non vaccinarsi è un appello a morire o a far morire”. Il premier aveva così risposto a una domanda della ... Leggi su tpi (Di giovedì 22 luglio 2021) “Comunità scientifiche e governi, come quelli di, chealla prudenza suiper i minorenni,forse a?”.così il leader della Lega, Matteo, al presidente del Consiglio Marioche, nel corso della conferenza stampa odierna in cui ha presentato le nuove misure anti-Covid, aveva detto che qualunque “appello a non vaccinarsi è un appello ao a far”. Il premier aveva così risposto a una domanda della ...

