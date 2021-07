Ufficiale: Leeds, dal Chelsea arriva il classe 2002 Bate (Di giovedì 22 luglio 2021) È Ufficiale: Lewis Bate è un nuovo giocatore del Leeds. Il centrocampista classe 2002 lascia il Chelsea e firma un triennale con il club di Elland Road. Ecco la nota: “Siamo felici di annunciare l’acquisto di Lewis Bate dal Chelsea”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Leeds United (@Leedsunited) Foto: Instagram Leeds L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 22 luglio 2021) È: Lewisè un nuovo giocatore del. Il centrocampistalascia ile firma un triennale con il club di Elland Road. Ecco la nota: “Siamo felici di annunciare l’acquisto di Lewisdal”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso daUnited (@united) Foto: InstagramL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

