Udinese | il 28 luglio amichevole con lo Sturm Graz

Nuovo test per l'Udinese. Mercoledì 28 luglio alle ore 18, i bianconeri sfideranno in amichevole gli austriaci dello Sturm Graz alla Jacques Lemans Arena di St. Veit, in Austria. La partita contro lo Sturm sostituisce quella originariamente prevista sabato 24 luglio a Villach contro il Fenerbahce. La squadra turca ha infatti dovuto rinunciare per via dell'impossibilità di raggiungere l'Austria a causa delle restrizioni anti-Covid in vigore per chi proviene appunto dalla Turchia.

