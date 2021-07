Shakira Don’t Wait Up: ascoltalo ora in streaming (Di giovedì 22 luglio 2021) Shakira ha regalato nei giorni scorsi ai fan il suo nuovo singolo, intitolato “Don’t Wait Up”. Shakira Don’t Wait Up: perché ha rilasciato questo nuovo singolo? Una traccia house ipnotizzante, “Don’t Wait Up” arriva tre giorni dopo che la superstar colombiana ha preso in giro la nuova musica con un video di 30 secondi che annunciava il nome della canzone e parte del testo. La traccia EDM, co-prodotta da Shak e Ian Kirkpatrick, inizia con un morbido ritmo melodico ma prende rapidamente velocità per introdurre il ritornello “Don’t ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 22 luglio 2021)ha regalato nei giorni scorsi ai fan il suo nuovo singolo, intitolato “Up”.Up: perché ha rilasciato questo nuovo singolo? Una traccia house ipnotizzante, “Up” arriva tre giorni dopo che la superstar colombiana ha preso in giro la nuova musica con un video di 30 secondi che annunciava il nome della canzone e parte del testo. La traccia EDM, co-prodotta da Shak e Ian Kirkpatrick, inizia con un morbido ritmo melodico ma prende rapidamente velocità per introdurre il ritornello “...

Advertising

RadioAirplay_it : @shakira torna in #radio con il nuovo, esplosivo singolo #DontWaitUp in tutte le #radio da domani 23 luglio… - earonemusic : ?? - Da domani (23 luglio) in #radio “Don’t Wait Up” di Shakira. . . #EarOne #earonemusic #radiodate - ricfaio : RT @RadioAirplay_it: @shakira torna in #radio con il nuovo, esplosivo singolo #DontWaitUp in tutte le #radio da domani 23 luglio #NewSingl… - thedeadpet : RT @RadioAirplay_it: @shakira torna in #radio con il nuovo, esplosivo singolo #DontWaitUp in tutte le #radio da domani 23 luglio #NewSingl… - fromvittar : RT @RadioAirplay_it: @shakira torna in #radio con il nuovo, esplosivo singolo #DontWaitUp in tutte le #radio da domani 23 luglio #NewSingl… -

Ultime Notizie dalla rete : Shakira Don’t “Don't wait up” | il nuovo brano esplosivo di Shakira VIDEO Zazoom Blog