' Quer pasticciaccio brutto de viale Falcone' ; un' opera che racconta storie di mala e lunga giustizia | vissute da un imprenditore

Advertising

Alexand40021235 : Un polar: -les nombreux romans de Simenon, d'Agatha Christie -les histoires de Sherlock Holmes de Conan Doyle -Emil… -

Ultime Notizie dalla rete : Quer pasticciaccio

Leggo.it

brutto de via Falcone ' è un' opera di Giuseppe Musca , edita dalla ' SBC Edizioni ', un imprenditore palermitano trapiantato a Ravenna vittima e testimone, per averla vissuta in ...Tra i molti spettacoli interpretati per Ronconi, Gli ultimi giorni dell'umanità di Kraus (1990), Verso Peer Gynt da Ibsen (1995),brutto de via Merulana di Gadda (1996), Il lutto ...In un periodo storico in cui la giustizia e la sua riforma occupano le prime pagine dei quotidiani e i telegiornali ne parlano nei titoli di apertura è enorme la platea delle ...