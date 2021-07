Milano | un dinosauro ai Giardini Montanelli Da non crederci | al Museo arriva un Saltriovenator di 8 metri e 2 tonnellate di peso

(Di giovedì 22 luglio 2021) Sembra vero. Quasi a non, per il colore, il muso, la 'pelle', la maestosità da lasciare senza parole tanto i bambini quanto gli adulti. Davanti aldi storia naturale diun ...

Advertising

ComuneMI : ??E' un Saltriovenator di 8 metri la nuova attrazione dei #giardiniMontanelli. ??Si tratta del primo e unico dinosau… - CiaobyDany : RT @ComuneMI: ??E' un Saltriovenator di 8 metri la nuova attrazione dei #giardiniMontanelli. ??Si tratta del primo e unico dinosauro lombard… - jesuiscialis : Beh intanto complimenti - rep_milano : Un dinosauro Saltriovenator a grandezza naturale: la nuova installazione permanente ai Giardini Montanelli… - albertocol9 : RT @ComuneMI: ??E' un Saltriovenator di 8 metri la nuova attrazione dei #giardiniMontanelli. ??Si tratta del primo e unico dinosauro lombard… -

Ultime Notizie dalla rete : Milano dinosauro

Davanti al Museo di storia naturale diarriva un Saltriovenator di 8 metri: dopo 200 milioni di anni, il primo e unicolombardo rivive in una scultura stupefacente ed è destinato a ...UnVicino alla scalinata d'ingresso nel parco Montanelli ac'è una new entry: il suo nome,Saltriovenator Zanellai. Si tratta della copia 3d del fossile risalente ...Sembra vero. Quasi a non crederci, per il colore, il muso, la “pelle”, la maestosità da lasciare senza parole tanto i bambini quanto gli adulti. Davanti al Museo di storia ...Inaugurato al Museo di Storia naturale di Milano il modello in scala 1:1 del Saltriovenator Zanellai, il "cugino" del T-Rex che 200 milioni di anni fa ha abitato la Lombardia ...